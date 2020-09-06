المذنب 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واساختتم مهرجان سكرية المذنب الحمراء فعالياته وأنشطته، أمس، المقامة فعالياته بالسوق المركزي للخضار والتمور بالمحافظة، وتنظّمه غرفة القصيم .واشتمل المهرجان على العديد من الفعاليات التي تستهوي طبقات المجتمع بمشاركة الشباب والفتيات والأسر المنتجة وعدد من الجهات الحكومية والاجتماعية والخيرية، كما استقبل المهرجان خلال 15 يوماً أكثر من 30 ألف زائر.وحقّق المهرجان نجاحات ملموسة بمشاركة قطاعات خاصة تعني بالتمور ومشتقاتها، بالإضافة إلى مشاركة الحرفيين والحرفيات بمجموعة من الحرف اليدوية والفنون التشكيلية .وأوضح المدير التنفيذي للمهرجان خالد العقيلي أنه عُرِض خلال فعاليات المهرجان أكثر من 1125 طنا من التمور المتنوعة المتمثلة في السكرية بأنواعها وأهمها الحمراء وكذلك البرحي والروثانة والإخلاص والنبتة والصقعي وغيرها، مبيناً أن المهرجان سعى إلى تشجيع الأسر المنتجة من خلال المبادرات التي يقدمها مكتب الخدمات الموجود طيلة أيام المهرجان وتنظمها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالمحافظة .// انتهى //23:25ت م0222