الدوادمي 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واستفقد مدير التعليم بمحافظة الدوادمي عبدالله بن حمد السبيعي، سير العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد التي تنفذ هذا العام عبر التعليم عن بُعد عبر منصة مدرستي في مدارس المحافظة.وأكد السبيعي، أثناء لقائه بقادة المدارس والمعلمين على الدور الفعال والجهود المبذولة من قبلهم في إدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتذليل جميع العقبات التي توجه الطلاب ومساعدتهم في تجاوز هذه المرحلة التي تتطلب مشاركة الجميع، مشيداً بالتجهيزات التي قامت بها المدارس من خلال تفعيل الفصول الافتراضية وحل الإشكالية التقنية من خلال تقديم الدعم الفني للطلبة وأولياء الأمور.// انتهى //23:26ت م0224