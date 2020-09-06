عمّان 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في مدينة سوسة التونسية نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر.وأعرب الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، عن تضامن الأردن مع الحكومة والشعب التونسي في مواجهة الإرهاب، مؤكداً موقف بلاده الرافض لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف الجميع دون تميّيز.// انتهى //23:51ت م0229