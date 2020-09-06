محايل 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسالتقى محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم وبحضور وكيل المحافظة يحي بن محمد العاصمي رئيس وأعضاء إدارة نادي الشهيد ولاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري ، وذلك بمناسبة صعود فريق الشباب لدوري أنديةالدرجة الأولى .وهنأ الفلقي الجميع بصعود الفريق لدرجة الشباب لدوري الأولى منوهاً بدعم القيادة واهتمامها بقطاع الشبابوالرياضة، ومتمنيًا لجميع الفرق بالتوفيق والنجاح في جميع البطولات.بدوره قدم رئيس النادي محمد بن الحسين الفلقي باسمه واسم منسوبي النادي عن شكره وتقديره لمحافظ محايل المكلفعلى استقباله وتوجيهاته السديدة التي ستكون بإذن الله دافعاً لتحقيق المزيد من البطولات والإنجازات للنادي.// انتهى //23:59ت م0230