بيروت 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسأعلنت قيادة الجيش اللبناني أنّ زورقاً حربياً تابعاً لبحرية العدو الإسرائيلي أقدم على انتهاك سيادة المياه الإقليمية اللبنانية مقابل بلدة رأس الناقورة الجنوبية الحدودية على مرحلتين، لمسافة أقصاها حوالى 205 أمتار، حيث ألقى عناصره قنبلتين مضيئتين فوق البقعة البحرية المذكورة.ولفت بيان للجيش اليوم الانتباه إلى أن الانتهاك الإسرائيلي البحري ترافق مع آخر من الجو عبر طائرة مسيّرة من دون طيّار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي حلّقت في أجواء القرى اللبنانية المحرّرة، ثم عادت أدراجها.// انتهى //00:03ت م0231