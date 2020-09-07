الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسعاود المنتخب السعودي تحت 19 عامًا اليوم تدريباته عقب المباراة الودية التي جمعته بمنتخب كرواتيا أمس، ضمن الدورة الودية بكرواتيا، التي تمتد حتى الحادي عشر من شهر سبتمبر الجاري، في إطار برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان المزمع انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.وسيلاقي الأخضر ضمن البطولة الدولية الودية بعد غدٍ الثلاثاء منتخب بلغاريا، على أن يختتم مشاركته في الدورة بمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الجمعة المقبل.وأجرى "الأخضر" صباح اليوم حصته التدريبية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، قسّم خلالها اللاعبين إلى مجموعتين، المجموعة الأولى التي شاركت بصفة أساسية في مباراة كرواتيا وأدت مرانًا استرجاعيًا، في حين أدت المجموعة الثانية مرانًا تكتيكيًا، أعقبه مران على إنهاء الهجمة.يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان والمؤهلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب الوطني في المجموعة "الثالثة" وإلى جواره منتخبات أستراليا، وفيتنام، ولاوس.// انتهى //00:03ت م0232