القاهرة 18 محرم 1442 هـ الموافق 6 سبتمبر 2020 م واسفاز فريق الزمالك على ضيفه طلائع الجيش بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، بأستاد القاهرة في إطار الجولة الـ25 من الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.سجّل هدف الزمالك اللاعب يوسف إبراهيم في الدقيقة 57 من زمن المباراة، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة وينفرد بالمركز الثاني وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث، مع العلم أنه سيخصم 3 نقاط من الزمالك مع نهاية الموسم، بينما تجمّد رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة ليظل في المركز 13 بجدول الترتيب.// انتهى //00:30ت م0233