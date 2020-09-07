عام / زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال شرق طوكيو
الاثنين 1442/1/19 هـ الموافق 2020/09/07 م واس
موسكو 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس
ضرب زلزال بلغت قوته5.2 درجة على مقياس ريختر قبالة مقاطعة "إيباراكي" الواقعة شمالي شرق العاصمة اليابانية طوكيو اليوم.
وقالت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية إن الزلزال الذي وقع عند الساعة الـ06.34 بالتوقيت المحلي (00.34 بتوقيت موسكو ) كان مركزه قبالة ساحل مقاطعة "إيباراكي" ( جزيرة هونشو)، وعلى عمق 20 كيلومترا.
ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، كما لم يتم توجيه تحذير من حدوث موجات مد عملاقة ( تسونامي ) جراء الزلزال.
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