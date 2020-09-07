الرياض 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك لـ ترمب: حريصون على حل عادل ودائم للقضية الفلسطينيةالملك وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى الاستقلالالقيادة تعزي رئيس مجلس السيادة بالسودان في ضحايا الفيضاناتسعود بن نايف: خادم الحرمين صديق للإعلاميين.. تدشين فرع هيئة الصحفيين بحاضرة الدمامفيصل بن مشعل: وقوف المسؤول بنفسه في الميدان هو عامل الإنجاز.. افتتاح مشروعي طريقي الملك عبدالله والأمير نايف في بريدةانخفاض حالات «كورونا» الجديدة بأكثر من 81 %القتل تعزيراً لثلاثة من عناصر خلية الحرازات(ERROR) يشوّه انطلاقة «مدرستي»رئيس ديوان المحاسبة يدشّن الهوية الجديدةإجراءات احترازية في مهرجان التمور والأسرة بحائلالجامعة الإسلامية تدرب 164 موظفاً على استخدام (بلاك بورد)30 ألف متدرب بمركز الحي المتعلم الثالث بمكةتونس: مصرع عنصر أمن وثلاثة إرهابيين في سوسة.. والمملكة تدين الهجوم الإرهابيحال اللبنانيين.. ألم وحزن وفقدان للأملمخطط إسرائيلي لإغلاق الحرم القدسيلودريان: أردوغان يخلق جواً قومياً لإخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي المنهار«الأوروبي» يدرس فرض عقوبات على أنقرة// يتبع //06:02ت م0003