عام / الصحف السعودية
الاثنين 1442/1/19 هـ الموافق 2020/09/07 م واس
الرياض 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك لـ ترمب: حريصون على حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية
الملك وولي العهد يهنئان رئيس البرازيل بذكرى الاستقلال
القيادة تعزي رئيس مجلس السيادة بالسودان في ضحايا الفيضانات
سعود بن نايف: خادم الحرمين صديق للإعلاميين.. تدشين فرع هيئة الصحفيين بحاضرة الدمام
فيصل بن مشعل: وقوف المسؤول بنفسه في الميدان هو عامل الإنجاز.. افتتاح مشروعي طريقي الملك عبدالله والأمير نايف في بريدة
انخفاض حالات «كورونا» الجديدة بأكثر من 81 %
القتل تعزيراً لثلاثة من عناصر خلية الحرازات
(ERROR) يشوّه انطلاقة «مدرستي»
رئيس ديوان المحاسبة يدشّن الهوية الجديدة
إجراءات احترازية في مهرجان التمور والأسرة بحائل
الجامعة الإسلامية تدرب 164 موظفاً على استخدام (بلاك بورد)
30 ألف متدرب بمركز الحي المتعلم الثالث بمكة
تونس: مصرع عنصر أمن وثلاثة إرهابيين في سوسة.. والمملكة تدين الهجوم الإرهابي
حال اللبنانيين.. ألم وحزن وفقدان للأمل
مخطط إسرائيلي لإغلاق الحرم القدسي
لودريان: أردوغان يخلق جواً قومياً لإخفاء حقيقة الوضع الاقتصادي المنهار
«الأوروبي» يدرس فرض عقوبات على أنقرة
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