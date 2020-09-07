وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( حياة آمنة ) : لا تقف أهمية الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها المملكة لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) فقط عند راهنيّتها التي عكست احترافية الإجراءات ونجاعتها؛ بل إنها أهمية مرتبطة بالوعي المستقبلي واستشعار ضرورة أن يبقى المواطن والمقيم بمنأى عن أي خطر وسط بيئة صحية مثالية تدحر الأمراض والجوائح وتكون سدّاً منيعاً ضد أي تهديد للسلامة الصحية.وتابعت : اليوم تأتي هذه الإحصائيات والأرقام والوقائع المرتبطة بتتبّع هذه الجائحة وتطوّراتها لتكون شاهداً على نجاعة الخطط الاستراتيجية فيما يخص الجانب الصحي والوقائي؛ فبحسب التقارير فإن قاعدة مستخدمي تطبيق (توكلنا) تخطّت وتجاوزت حاجز السبعة ملايين مستخدم في وقت وجيز، الأمر الذي يؤكد فاعلية التطبيق وأثره الواضح والفاعل في تعزيز جهود الدولة - أيدها الله - الساعية إلى تطويق جائحة الفيروس وإنهاء خطورته.وبينت : ولعل المتابع لهذا التطبيق يدرك بجلاء أهميته وفاعليته وتنوّع خصائصه وخدماته التي يتم تحديثها وتطويرها باستمرار بهدف الحد من نقل عدوى فيروس كورونا خلال التجمعات والمناسبات المختلفة سواء في المناسبات الأسرية أو الفعاليات الرياضية أو التجمعات التجارية أو الملتقيات الحكومية.وواصلت : وبالنظر لما تم تطويره في تطبيق "توكلنا" عبر دعم العديد من اللغات ما يعني توسيع رقعة الاستفادة من هذا التطبيق للمقيمين وبما يكفل سلامتهم وسلامة من حولهم.// يتبع //06:02ت م0004