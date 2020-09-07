وأوضحت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التصدي للإرهاب.. الرسالة والهدف ) : الـضرب بيد من حديد وقطع أي دابر لـلإرهاب وكل أمر من شأنه تهديد أمن الـوطن والمواطنين أمر لا تدخر حكومة المملكة جهدا في سبيل إحقاقه باختلاف الزمان والمكان.وتابعت : الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الجزائية في الرياض، أمس الأحد، ويقضي بإعدام 3 إرهابيين ضمن خلية استراحة الحرازات شرق مدينة جدة المسؤولة عن الاعتداء على الحرم النبوي الشريف، وما صدر قبلـها بأيام عن المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض من حكم ابتدائي بإعدام 7 إرهابيين من منفذي الهجوم الإرهابي على قرية الـدالـوة بمحافظة الأحساء شرق السعودية، بينما صدر حكم بحق 3 آخرين بعقوبة السجن لمدة 25 عاما.. هـذه الأحكام بقدر ما هـي ترتبط بالمشهد الـعام المتضمن قدرات المملـكة الأمنية وحزمها القضائي الـعادل ومضيها قدما في سبيل صد كل أوجه الإرهاب، فهي تعكس أيضا أن مكافحة الإرهاب ورفض كل سلوك وفكر وسياسة تتبناه، شأن يجد الحسم الداخلي وهو مفهوم وموقف ثابت وسياسة تؤكدها أفعال المملكة في تعاملها مع الإرهاب، وهذا أمر يجعلنا نستعيد الأطر العميقة والمعاني الأكثر جلاء من هـذه الأحكام الـتي هـي إحقاق لـلـعدل والشريعة فهي رسالة واضحة لكافة الأنظمة التي تتخذ من تبني الأفكار المتطرفة وتجنيد الفئات الضالة ودعم العصابات والميليشيات الخارجة عن القانون في سبيل ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن وزعزعة الاستقرار وخلـق الـنزاعات والانشطارات في سبيل تحقيق أجنداتها الخبيثة وطموحاتها الشيطانية والمشبوهة في المنطقة.وواصلت : تظل مكافحة الإرهاب ورفض سياسات الدول التي تصر على احتضان مختلف أشكاله وفئاته الفكرية والبشرية أمرا راسخا في كافة المواقف المعلنة من المملكة العربية السعودية، والتي تدعو بأفعالها قبل أقوالها لمكافحة هـذه الظاهرة وكل من يحتضنها، وتدعم كل المواقف الدولية الساعية لتحجيم قدرات الدول الراعية له.// يتبع //06:02ت م0005