وأوضحت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( قمة الـ 20.. توثيق لنجاحات المملكة ) : تأتي رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، وإطلاق برنامج يُعد الأول من نوعه، يستهدف جميع المستويات التعليمية، تحت إطار موحّد بنشاطات رقمية متكاملة، بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي المتأثر من جائحة كورونا، وبتطبيقات مختلفة، بعد فرض الدراسة عن بعد، ليبرهن أن المملكة ووفق ما تم الاتفاق عليه في البيان المشترك بين رئاسة المملكة ووزارة التعليم سبقت في إجراءاتها التي اتخذتها للتسهيل والتيسير على الطلاب والطالبات في الدراسة عن بعد الكثير من الدول، لأنها تضع التعليم ضمن أولوياتها الرئيسية كأحد أهم متطلبات القرن الواحد والعشرين، وعزمها تسخير التقنية والابتكار لتوفير برامج تعليمية متكاملة بالرغم من الظروف الحالية، والتغييرات التي طرأت على النظام التعليمي.وقالت : والمتتبع للإجراءات التي اتخذتها المملكة، بعد أن تم إقرار الدراسة عن بعد، يدرك الحرص على الوصول إلى أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة، و525 من شاغلي الوظائف التعليمية، ونحو 25 ألف مؤسسة تعليمية، لضمان مسيرة تعليمية لم ولن تتأثر جراء جائحة كورونا، التي أثبتت للعالم أن المملكة حققت نجاحات في مواجهتها والتعامل معها.// انتهى //06:03ت م0008