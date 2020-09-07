إسلام آباد 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم احتفال باكستان أمس بذكرى يوم الدفاع، وتأكيد القوات المسلحة الباكستانية العزم على الدفاع عن سيادة وسلامة البلاد.واهتمت باحتجاج باكستان لدى الهند على انتهاك قواتها اتفاقية وقف إطلاق النار من خلال قصف مناطق حدودية باكستانية أسفرت عن إصابة مواطن باكستاني.وأشارت إلى تجديد باكستان موقفها الرافض لأي إجراءات أحادية الجانب حول إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند.وتابعت تطورات الخسائر الناجمة عن سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة والسيول والفيضانات المصاحبة لها في أنحاء مختلفة من باكستان، والجهود التي تبذلها السلطات الحكومية بالتعاون مع قوات الجيش لإغاثة المنكوبين.وتناولت الارتفاع النسبي الذي شهدته الإصابات اليومية بفيروس كورونا في باكستان، ووضع وزارة التعليم الباكستانية خطة لفتح المصالح التعليمية تدريجياً خلال الشهر الجاري.وأنبأت عن الجهود الإقليمية والدولية الجارية لإنجاح عملية المصالحة الأفغانية لضمان الأمن الدائم في هذا البلد الذي مزقته الحروب على مدى العقود الماضية.وتناقلت في الشأن الدولي ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي، واستمرار جهود البحث عن اللقاح المضاد لهذا الفيروس القاتل.وعرجت إلى أنباء انتشار الذعر في تايلاند بعد اكتشاف ست حالات جديدة بفيروس كورونا.وأخبرت صحف باكستان عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين جراء هجمات طعن وقعت أمس في مدينة برمنغهام البريطانية.// انتهى //06:06ت م0009