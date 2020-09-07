اقتصادي / تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية
الاثنين 1442/1/19 هـ الموافق 2020/09/07 م واس
طوكيو19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس
تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.
وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 51ر78 نقطة أو ما يعادل 34ر0% ليصل إلى 92ر23126 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).
كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 41ر3 نقطة، أو21ر0%، ليصل إلى 19ر1613 نقطة.
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