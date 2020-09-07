طوكيو19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واستراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 51ر78 نقطة أو ما يعادل 34ر0% ليصل إلى 92ر23126 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 41ر3 نقطة، أو21ر0%، ليصل إلى 19ر1613 نقطة.// انتهى //07:21ت م0010