المدينة المنورة 19 محرم 1442 الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم، تضمن نشاطا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتكون سحب رعدية على محافظات بدر والعيص ووادي الفرع.وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا و حتى الساعة 8 مساءً.//انتهى//07:25ت م0011