عام / الأرصاد : رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة المنورة
الاثنين 1442/1/19 هـ الموافق 2020/09/07 م واس
المدينة المنورة 19 محرم 1442 الموافق 7 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - لهذا اليوم، تضمن نشاطا للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية وتكون سحب رعدية على محافظات بدر والعيص ووادي الفرع.
وبينت الإدارة أن الحالة تستمر من 12 ظهرًا و حتى الساعة 8 مساءً.
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