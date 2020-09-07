برلين 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسسجلت ألمانيا 814 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا وفقا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الاثنين، مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 250799.ولم تشهد البلاد أي حالات وفاة جديدة بالفيروس ليظل عدد الضحايا ثابتا عند 9325، فيما تعافى من المرض 225 ألف شخص.يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.// انتهى //07:31ت م0012