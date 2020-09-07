عام / "الأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران
الاثنين 1442/1/19 هـ الموافق 2020/09/07 م واس
نجران 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات ثار وحبونا ويدمة وخباش وشرورة ، وتستمر حتى الساعة السابعة مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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