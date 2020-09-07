الطائف 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسنبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من سحب رعدية ممطرة على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة اليوم مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وشبه انعدام في الرؤية.ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 8 مساءً، محافظات الطائف ، والعاصمة المقدسة والكامل ، وخليص ، وميسان , والأجزاء المجاورة لها.بدورها حذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية-.// انتهى //09:22ت م0017