رام الله 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية تغطية أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 5 حالات وفاة و632 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و341 حالة تعافٍ.وسلطت الضوء على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، ونصبت "أجهزة إلكترونية" على أحد أسطح المسجد.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بلقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، مع وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز أنين، وبحث معه آخر المستجدات السياسية.وأوردت صحف الاثنين التقرير الصادر عن وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، والذي رصد أكثر من 70 انتهاكًا إسرائيليًا بحق المسجد الأقصى المبارك، والمسجد الإبراهيمي، خلال شهر أغسطس الماضي.وركزت على تحذيرات رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، من استغلال الاحتلال أزمة كورونا لإغلاق المسجد الأقصى المبارك، وذلك لإخلاء المنطقة بأكملها من المقدسيين، وتسهيل اقتحامات المستوطنين.وتحدثت صحف فلسطين عن أقوال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن الشعب الفلسطيني هو الوحيد الذي سيرسم خارطة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وليس أميركا ولا إسرائيل.// انتهى //10:28ت م0025