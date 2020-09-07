عنيزة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واستشارك إدارة الدفاع المدني بمحافظة عنيزة في موسم عنيزة للتمور الذي تنظمه غرفة عنيزة بالشراكة مع بلدية عنيزة بفرق متخصصة بإمكانياتها البشرية والآلية كافة التي تقدم خدمات الدفاع المدني على مدار 24 ساعة في المدينة الغذائية شرق المحافظة وفق إجراءات احترازية في ظل جائحة كورونا.وتقوم الإدارة بتنفيذ مهامها التي تشمل الجانب الوقائي ومتابعة تنفيذ اشتراطات وإجراءات السلامة وذلك للتقليل من المخاطر المحتملة، وجاهزية جميع فرق الدفاع المدني لمباشرة الحوادث -لا قدر الله- والبلاغات ، وذلك بهدف تأمين سلامة الأرواح والمحافظة على الممتلكات وحمايتها من المخاطر .// انتهى //10:30ت م0026