الدمام 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسيواصل تطبيق "مستفيد" الذي دشنته الهيئة الملكية بالجبيل، عمله في خدمة المستفيدين والمستثمرين بصورة طبيعية، حيث بلغ الطلبات المعالجة منذ مطلع مارس الماضي؛ حتى الثالث من سبتمبر الحالي (539) طلبًا.ويشهد التطبيق منذ تدشينه العام الماضي إقبالا عليه من قبل المستفيدين والمستثمرين، كقناة اتصال آمنة وموثوقة تعزز الصحة العامة والتباعد الاجتماعي بالمدينة، الأمر الذي شجع على استخدامه تماشيًا مع التوجيهات والتدابير الاحترازية التي تطبقها الهيئة الملكية بمبانيها لمكافحة الجائحة.ويهدف التطبيق للتواصل بين المستفيدين مع مكتب الرئيس التنفيذي بكل يسر وسهولة وسرية تامة، حيث تتنوع الطلبات المقدمة بين تقديم المقترحات أو الشكاوى أو الطلبات الأخرى ضمن نطاق صلاحيات الهيئة الملكية بالجبيل وبما يتوافق مع الأنظمة.ويعمل الفريق القائم على التطبيق على توجيه وإرشاد المستفيدين للقنوات الصحيحة لمعاملاتهم، حيث استثمرت الهيئة الملكية في عدد من التطبيقات والقنوات التي تؤدي دورا مميزا للتعامل مع بلاغات المواطنين والمقيمين، منها تطبيق "بادر"، وهاتف للعمليات الذي يتعامل مع جميع البلاغات في الجبيل الصناعية.// انتهى //10:34ت م0028