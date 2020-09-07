مكة المكرمة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية أمس مبادرة " نحترز لنسلم"، والتي جاءت تماشياً مع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة للحد من تفشي فايروس كورونا.وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية جنادي مدخلي أن الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية تحرص من خلال هذه المبادرة على نشر الوعي وضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية وأخذ الحيطة والحذر للوقاية من الفايروس كما شملت المبادرة توزيع الكمامات، والمعقمات اليدوية، والإرشادات والنصائح التوعوية.وأكد مدخلي أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة " معنا محترزون جميعاً حذرون"، التي أطلقها معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.// انتهى //10:34ت م0030