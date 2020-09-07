القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة بأهمية تعظيم المميزات التفضيلية التي يتمتع بها القطاع الزراعي بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، ومضاعفة تمويل مشروع "البتلو" بمقدار ملياري جنيه إضافية.وأخبرت عن أن المحافظات المصرية أنهت استعداداتها لجولة الإعادة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 المقرر لها غدًا وبعد غد وسط تزايد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وسلطت صحف القاهرة الضوء على تسجيل وزارة الصحة أمس 151 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 19 حالة جديدة ليبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله حتى أمس 99863 حالة من ضمنهم 78108 حالات تم شفاؤها و5530 حالة وفاة.ولفتت الانتباه إلى المباحثات التي أجراها كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أمس مع وزير خارجية مالطا إيفاريست بارتولو، بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.وأشارت إلى أن رئيس حكومة الوفاق في طرابلس استبق اجتماعات المغرب مع مجلس النواب الليبي بالتوجه أمس إلى إسطنبول وذلك بعد انطلاق محادثات ليبية -ليبية.وتناقلت صحف الاثنين نبأ مقتل ثلاثة إرهابيين بعد استهدافهم شرطيين في هجوم إرهابي استهدف شرطيين في مدينة سوسة التونسية قتل خلاله أحدهما.وتحدثت عن تخطى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" حاجز 27 مليونًا، والوفيات 884 ألفا وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكية والهند أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات.وتطرقت صحف مصر إلى موضوعات دولية متفرقة منها اعتقال 12 شخصًا في احتجاجات مناهضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، وتأهب اليونان عسكريًا بعد نقل تركيا لدبابات من سوريا إلى الحدود المشتركة، وسقوط 8 قتلى ومصابين في حوادث طعن ببرمنجهام ببريطانيا.// انتهى //10:34ت م0031