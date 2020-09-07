بغداد 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بملف قانون الانتخابات المعروض للتصويت في مجلس النواب, مبرزة الجدل الدائر داخل أروقة ولجان المجلس المختصة بشأن الفقرة المتعلقة بتوزيع الدوائر الانتخابية في المحافظات, وإن كانت واحدة أو متعددة.وأبرزت بشكل خاص وجهات النظرالمختلفة في لجنة التعديلات الدستورية بهذا الشأن, منوهة بإعلان اللجنة القانونية الانتهاء من تقريرها الفني بشأن توزيع الدوائرالانتخابية المثيرة للجدل تمهيدًا لعرض مشروع القانون على التصويت.وأشارت صحف بغداد إلى طلب رئاسة مجلس النواب من الكتل السياسية تقديم رؤيتها ومقترحاتها بشكل خطي خلال 15 يومًا حول طبيعة توزيع الدوائرالانتخابية المتعددة؛ تمهيدًا لإكمال قانون الانتخابات.وتطرقت إلى ضرورة الإسراع بتصويت مجلس النواب على تعديل قانون المحكمة الاتحادية, الذي يمهد الأرضية لإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المقررفي السادس من يونيو من العام القادم, مشيرة إلى الخلافات حول القانون ما زالت تتمحور حول عدد أعضاء المحكمة ومدة العضوية فيها والجهات المرشحة للأعضاء, وآلية التصويت فيها .وتناولت صحف العراق اللقاء الذي عقد أمس بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت والذي تركز حول الجهود التي تبذلها المؤسسات العراقية المعنية؛ تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة.// انتهى //10:34ت م0032