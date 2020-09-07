الخرطوم 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسركزت الصحف السودانية الصادرة اليوم على تلقي رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان أمس برقية عزاء ومواساة، من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- ، إثر الفيضانات التي اجتاحت السودان ونتج عنها العديد من الوفيات والإصابات.وأشارت إلى ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الفيضانات والسيول في السودان إلى 101 وفاة، وانهيار 24582 منزلًا بشكل كلي.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه تأكيد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة خلال لقائه أمس وفدي طرابلس وطبرق، أن الحوار هو السبيل الوحيد لبناء الثقة وإنضاج الأفكار والخروج بتفاهمات لحل الأزمة.وعرجت على اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس باحات المسجد الأقصى، ونصبت "أجهزة إلكترونية" على أحد أسطح المسجد.ونشرت صحف الاثنين إعلان خلية الإعلام الأمني في وزارة الدفاع العراقية، أمس عن سقوط ثلاثة صواريخ من نوع كاتيوشا على مطار بغداد الدولي.وسلطت صحف السودان الضوء على ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا على المستوى العالمي، واستمرار جهود البحث عن اللقاح المضاد.// انتهى //10:34ت م0033