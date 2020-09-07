بيروت 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تسود الساحة السياسية بانتظار نتائج المشاورات التي يجريها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب مع القوى السياسية لبلورة صيغة حكومية تحظى برضى كافة الأطراف.وتحدثت عن إعلان السلطات العراقية أمس سقوط 3 صواريخ من طراز كاتيوشا على مطار بغداد الدولي ما تسبب في خسائر مادية.وتطرقت صحف بيروت إلى مقتل عنصر من الحرس الوطني التونسي أمس في هجوم إرهابي في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد في حين أردت قوات الأمن 3 من المهاجمين.وأشارت إلى إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن أمس اعتراض وتدمير طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات فوق المجال الجوي اليمني، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صوب المملكة العربية السعودية.ولفتت الانتباه إلى تنديد وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس أمس بما وصفه السلوك التركي غير الشرعي في شرق المتوسط، مؤكدًا أن أنقرة تعمل على زعزعة الاستقرار والسلام في المنطقة.وأوردت صحف بيروت تحديد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل موعدًا نهائيًا لإبرام اتفاقيّة لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتّحاد الأوروبي.// انتهى //10:35ت م0034