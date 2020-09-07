عام / " الأرصاد " تنبه من أمطار رعدية وأتربة مُثارة على منطقة جازان
الاثنين 1442/1/19 هـ الموافق 2020/09/07 م واس
جيزان 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واس
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش، و احد المسارحة، ، و الداير بني مالك ، و الطوال ، والعارضة ، والعيدابي ، و صامطة ، و صبيا ، و ضمد ، و فرسان ، و فيفا ، و هروب .
وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً - بمشيئة الله-.
// انتهى//
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