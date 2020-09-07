الدوادمي 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسينظم بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة الدوادمي غداً، دورة تدريبية عن بُعد بعنوان " التخطيط المالي والميزانية " للجنسين، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.وتتناول الدورة العديد من المحاور، منها نبذة تعريفية عن بنك التنمية الاجتماعية، ومفهوم الادخار وأنواعه، وما بعد الادخار، والتخطيط المالي.تأتي الدورة ضمن الدورات التي يقدمها البنك، بهدف رفع مستوى الوعي المالي لدى أفراد المجتمع.// انتهى //10:38ت م0036