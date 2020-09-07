أبوظبي 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأدانت دولة الإمارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، وأدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي في بيانها اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الأعمال الإرهابية والإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف الذي يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار ويتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.// انتهى //11:38ت م0050