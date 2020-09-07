الرباط 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسسلطت الصحف المغربية الصادرة اليوم الضوء على حالة الارتباك على انطلاقة الموسم الدراسي بالمغرب، المقررة اليوم، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في عدد من المناطق.وذكرت أن الوباء يؤجل فتح أبواب المدارس، وأن حالة من الغموض تلف مغامرة إنجاح التعليم الحضوري.وخصصت صحف الرباط حيزًا من اهتمامها لانطلاق الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، الهادف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.ونقلت تصريحات وزير الشؤون الخارجية المغربي، ناصر بوريطة التي أكد فيها أن إيجاد مخرج للأزمة الليبية ينبني على ثلاثة ثوابت أساسية، هي الروح الوطنية الليبية، وأن الحل لا يمكن إلا أن يكون سياسيًا، والثقة في قدرة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي كمؤسستين شرعيتين، على تجاوز الصعاب والدخول في حوار لمصلحة ليبيا بكل مسؤولية.وتحدثت الصحف عن التصعيد المتواصل بين تركيا واليونان، بعد وساطة الحلف الأطلسي الذي أعلن أن مسؤولي البلدين اتفقوا على الدخول في محادثات فنية بمقر الحلف لوضع آلية لمنع وقوع أي نزاع عسكري في شرق المتوسط، فيما نفت اليونان موافقتها على عقد محادثات فنية مع تركيا.وأخبرت صحف اليوم عن إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تحديد يوم الخامس عشر من أكتوبر المقبل، موعدًا نهائيا لإبرام اتفاقية لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي.وتناولت سباق الرئاسة نحو البيت الأبيض، وأشارت إلى أن المرشح الديمقراطي جو بايدن قد عزز فريقه ضد الرئيس ترامب بعناصر من طاقم الرئيس السابق باراك أوباما.وتحدثت صحف المغرب عن تخطى أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" حاجز 27 مليونا، والوفيات 884 ألفا وتسجيل الولايات المتحدة الأمريكية والهند أعلى زيادة يومية في عدد الإصابات.// انتهى //11:47ت م0051