الرياض 19 محرم 1442 الموافق 7 سبتمبر 2020 واسنظمت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة شؤون الطالبات، اللقاء التعريفي الافتراضي "منارة نورة"، أمس والذي تسعى الجامعة من خلاله إلى تهيئة الطالبات المستجدات وتعريفهن بحقوقهن وواجباتهن، والتعريف بالكليات وأقسامها ومرافقها، مع تقديم نبذة عن الخدمات الطلابية والمجتمعية التي ستقدم لهن، وكذلك الرد على استفساراتهن وحثهن على بذل الجهد لتقديم مستويات علمية عالية للوصول إلى التميز والإنجاز والنجاح.وفعلت الكليات لقاء "منارة نورة" افتراضيا، بهدف تزويد الطالبات بكافة المعلومات التي يحتجنها لتشجيعهن على استثمار الفرص المتاحة لهن، إضافة إلى التعرف على احتياجات الطالبات ومواهبهن، بما يضمن تفاعل كافة مكاتب الجامعة وإداراتها المتخصصة لتقديم الخدمات والاستشارات للطالبات.يذكر أن هذه اللقاءات كانت برعاية من عميدات الكليات ووكيلاتهن وحضور رئيسات الأقسام وأعضاء هيئة التدريس اللاتي رحبن بالطالبات المستجدات وقدمن لهن كلمات توجيهية تحثهن على تقديم صور إيجابية عن ذواتهن، وأسدين لهن النصائح التربوية والأكاديمية المهمة.ويأتي ذلك في إطار جهود جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن لتحقيق أهدافها الإستراتيجية المواكبة لتطلعات وسياسات التعليم في المملكة، وتوفير بيئة علمية جاذبة ومناسبة للطالبات وإتاحة الفرص لهن للمشاركة في الأنشطة الهادفة التي تصقل شخصياتهن من جميع الجوانب، وتهيأتهن لسوق العمل.//انتهى//11:52ت م0054