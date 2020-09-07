المدينة المنورة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسافتتح مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة اليوم، قسم الأطراف الصناعية التابع لقسم التأهيل الطبي .ويقدم القسم الرعاية الشاملة للمرضى الذين يعانون من فقد أحد أطرافهم العلوية أو السفلية، وإمكانية إستفادتهم من الأطراف الصناعية قدر المستطاع، وتوفير وسائل علاجية، وترتيب خطة علاج حسب ماتقتضية حالة المريض للحد من الإعاقة والعجز الحركي .ويعمل القسم على تمكين المرضى من ممارسة أنشطتهم اليومية بكل أريحية، وإعادة تقويم التشوهات الناتجة عن الإصابات والتشوهات الخلقية، إضافةً لتوعية المرضى بضرورة إرتداء الأجهزة التعويضية مثل حزام الظهر، والرباط الضاغط للركبة وغيرها .// انتهى //11:53ت م0055