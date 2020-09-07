القاهرة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسعقدت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – يوم أمس، اجتماعاً افتراضيا لمسؤولي ومفوضي الإعلام والاتصال بالجمعيات والهيئات الكشفية العربية، بدأ بكلمة للأمين العام للمنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، أوضح فيها أن هذا الاجتماع يأتي لمراجعة ميثاق شرف ومدونة السلوك للأداء الإعلامي للمواقع الكشفية على الإنترنت، الذي ينظم العلاقة بين الإعلام الرسمي والمواقع المستقلة من أجل الترويج للحركة الكشفية وإظهارها بالصورة الحسنة لها.وثمن في كلمته لمسؤولي الإعلام والاتصال بالجمعيات والهيئات وللجنة الإعلام والاتصال الكشفية العربية الفرعية وللجمعيات، دورهم في جمع مادة تقرير الإقليم العربي في مشاركته بمواجهة أزمة كورونا، الذي وجد تقديراً من المكتب العالمي ومن العديد من الجهات ذات العلاقة، مؤكداً على أهمية مشاركة الشباب في الترويج للحركة الكشفية، والمشاركة في تفعيل مسابقة التحدي الكبير ضمن مبادرة لننمو معاً.بعد ذلك قدم مدير الاتصال والشراكات بالإقليم الكشفي العربي أحمد حسن عرضاً لـمبادرة "لننمو معاً" ومسابقة التحدي الكبير، مستعرضاً الأنشطة الكشفية الإعلامية المقبلة التي سينفذها الإقليم، مقدما شرحاً عن تقرير الإقليم في مواجهة كورونا والانتهاء من ترجمته إلى اللغة الانجليزية.ثم ألقى رئيس اللجنة الكشفية العربية الفرعية للإعلام والاتصال مبارك الدوسري كلمة أشار فيها إلى أهمية الأخلاقيات والمواثيق في عصر الإعلام الرقمي، لتُنظم سيره وتطبيقاته وبرمجياته، حتى تجعل منه إعلاماً جديراً بالمتابعة، صالحاً للمجتمع بكل أفراده الكشفي وغير الكشفي، خاصة في ظل ثورة المعلومات التي يعيشها العالم اليوم، مما أحدث تغيرات كبرى في الصناعة الإعلامية ومنها المجال الكشفي، مستعرضاً ميثاق شرف ومدونة السلوك للأداء الإعلامي للمواقع الكشفية على الإنترنت.// انتهى //11:55ت م0056