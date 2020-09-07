أبهـا 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واساختتمت أمس ورشة عمل "دراسة الجدوى", التي نظمها مركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بأبها على مدار يومين, للمنتسبات في برنامج ريادة الأعمال التابع لجمعية الجنوب النسائية.وناقشت ورشة العمل التي استمرت يومين مفهوم دراسة الجدوى، وطرق عمل دراسة الجدوى التفصيليّة للمشروع، ومراحل دراسة الجدوى للمشروع وما يترتب عليه من خطوات تحضيرية, والفرق بين المشروع الفردي والكلي، والدراسات التسويقية للمنتجات مع تقديم شرح لدراسة حجم الطلب الكلي.واختتمت الورشة بدراسة تحليلية للمشاريع الموجودة وسبب تعثرها.// انتهى //11:55ت م0057