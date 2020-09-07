سكاكا 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، تعازيه لأمين مجلس منطقة الجوف مزيد بن سليمان المزيد في وفاة عمه علي بن محمد المزيد "رحمه الله".جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه سموه بمزيد المزيد، داعياً سموه للفقيد بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.من جانبه أعرب أمين مجلس منطقة الجوف مزيد المزيد باسمه ونيابة عن أسرته عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على مشاعره الإنسانية تجاه مصابهم، داعياً الله أن يحفظ سموه وأن يجزيه خير الجزاء .// انتهى //11:56ت م0058