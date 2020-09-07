الجزائر 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأدانت الجزائر بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أمس، دورية أمنية بمدينة سوسة التونسية.وجددت الجزائر في بيان صادر اليوم عن وزارة الخارجية الجزائرية، "تضامنها التام مع تونس ووقوفها إلى جانبها في مواجهة التهديد الإرهابي الذي لن يتمكن أبدًا من النيل من عزيمتها شعبًا وحكومة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".وأكدت الجزائر عزمها الراسخ على مكافحة الإرهاب ودعم المساعي الدولية والإقليمية الرامية إلى اجتثاث هذه الآفة والقضاء عليها.// انتهى //11:56ت م0059