تبيليسي 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسانطلقت في جورجيا، اليوم مناورات عسكرية دولية تحت شعار "القوة في الشراكة"، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وبولندا وفرنسا، إضافة إلى جورجيا .ويشارك في المناورات التي ستجرى في جورجيا للمرة الخامسة وتستمر حتى يوم 18 سبتمبر أكثر من 2​​​.7 ألف عسكريًا.وأوضحت وزارة الدفاع الجورجية، أن الهدف الرئيس من المناورات يتلخص في رفع مستوى الاستعداد القتالي وزيادة التوافق بين قوات جورجيا والولايات المتحدة والدول الشريكة، إضافة إلى الحفاظ على بيئة مستقرة وآمنة في منطقة البحر الأسود.// انتهى //12:15ت م0063