الدمام 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واساختتمت جمعية البر بالمنطقة الشرقية أمس، المعرض التعريفي لمشروع وقف جامع ومركز إكرام الموتي الجديد بالدمام، الذي تشرف عليه بر الشرقية بالتعاون مع أمانة المنطقة .وأوضح أمين عام جمعية البر بالمنطقة الشرقية سمير العفيصان، أن هذا المشروع الذي سيتم بناؤه على مساحة 60 ألف متر مربع يضم جامعاً يتسع لـ 5000 مصل، إضافة إلى مغسلة موتى تستوعب 24 جنازة في وقت واحد ومواقف سيارات تستوعب 700 سيارة ، منوهاً إلى أن أمانة الشرقية خصصت أرضاً إضافية للمشروع بمساحة 232 ألف متر مربع.// انتهى//15:14ت م0132