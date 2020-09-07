الباحة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم، الاجتماع الأول للجنة العليا لرصد ومتابعة التعديات على الأراضي الحكومية بالمنطقة التي سبق أن وجه سموه بتشكيلها.وأكد سموه في كلمته خلال الاجتماع أن تشكيل هذه اللجنة يأتي من أجل المحافظة على الأراضي العامة وعدم السماح بالتعدي عليها من خلال حصرها عبر برنامج إلكتروني يخصص لهذا الغرض مع تحديد إمكانية الاستفادة منها حسب مواقعها لما يحقق المصلحة العامة ومراقبتها وإزالة أي تعدي جديد فوراً دون إعطاء الفرصة لأي متعدي ودون استثناء لأي شخص وتخصيص رقم للبلاغات والإعلان عنه.وحث الأمير الدكتور حسام بن سعود مديري الإدارات الحكومية بمتابعة ما يرد من بلاغات عن تعديات على الأراضي الحكومية وتبتيرها, موجهاً بضرورة وضع لوحات عليها مع المتابعة المستمرة وحمايتها من الاعتداء عليها، والرفع عاجلاً عند تعطل أي مشروع حكومي بسبب التعدي ومعالجته.وأشار سموه إلى أنه تم تكليف فريق متخصص لمتابعة تنفيذ ذلك وتقديم تقرير دوري عن المنجز بهذا الخصوص، موجهاً الجهات المعنية بحصر مواقع الاستثمار ورفعها مساحياً تمهيداً لتسليمها لصندوق الاستثمارات العامة للدولة لبناء المشاريع السياحية والتجارية الملائمة لكل موقع.حضر الاجتماع وكيل إمارة المنطقة المكلف أحمد بن صالح السياري.// انتهى //15:18ت م0133