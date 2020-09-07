المنامة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,404.83 نقاط بارتفاع قدره 2.07 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 634.33 نقطة بارتفاع قدره 1.48 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة اليوم 8 ملايين و464 ألفاً و516 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 841 ألفاً و13 ديناراً بحرينياً نُفّذت من خلال 142 صفقة.// انتهى //15:23ت م0136