بريدة 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , في مكتبه بالإمارة المنطقة , اليوم , معالي عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزانوثمن سمو أمير منطقة القصيم الدور الكبير الذي يضطلع به العلماء في نشر وتطبيق المنهج السليم ، الذي تقوم عليه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - , سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود , وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والسلامة والاستقرار ، وأن يعجل بزوال جائحة كورونا عن الأمة.من جانبه, قدم الشيخ صالح بن فوزان الفوزان شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يقدمه من جهود وأعمال مباركة لخدمة أبناء المنطقة ، داعياً الله التوفيق والسداد لسموه.حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان.// انتهى //15:25ت م0138