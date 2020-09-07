الخرطوم 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع منظمة الاغتنام للتنمية البشرية اليوم , 1,000 كرتون تمور للمتضررين من السيول والفيضانات في محلية شرق النيل بولاية الخرطوم السودانية، استفاد منها 6,000 فرد.ويأتي توزيع التمور في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.//انتهى//15:26ت م0139