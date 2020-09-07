طرابلس 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسالتقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري برفقة النائب الأول محمد بقي، والنائب الثاني صفوان المسوري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة اليوم وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.وأوضح المكتب الإعلامي للمجلس أنه جرى خلال اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد، والمبادرات المطروحة لوقف إطلاق النار، وفرص استئناف الحوار السياسي، وكيفية صناعة بيئة مناسبة لإنجاحه، ودور إسبانيا في الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.// انتهى //16:15ت م0156