بغداد 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.38% , متوقفا عند 469.22 نقطة .ووشهدت جلسة اليوم ارتفاع أسهم 8 شركات وانخفاض أسهم 3 شركات, فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 522,402,822 سهما, بقيمة 484,845,015 دينارا عراقيا, جاءت من خلال إبرام 219 صفقة , شملت 26 شركة مساهمة, من أصل 102 شركة مدرجة في البورصة.// انتهى //16:17ت م0157