الرياض 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف , الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجُلي أمن في الجمهورية التونسية وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.وأعرب الأمين العام للمجلس عن خالص تعازيه ومواساته لأهالي الضحية، وتمنياته للمصاب بالشفاء العاجل، وعن تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية التونسية في محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في أراضيها.وأكد الأمين العام على مواقف المجلس الثابتة تجاه الإرهاب والتطرف، ونبذه لأشكاله وصوره كافة، ورفضه لدوافعه ومبرراته، وأياً كان مصدره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله ودعمه.// انتهى //16:20ت م0159