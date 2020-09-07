بيروت 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.74%، أي ما يعادل 5 نقاط ، ليغلق عند مستوى 605.42 نقاط.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 79 ألفاً و50 سهماً، بقيمة 276 ألفاً و142 دولاراً، نُفّذت من خلال 28 صفقة.كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و285 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و239 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى//16:25ت م0161