اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على ارتفاع
الاثنين 1442/1/19 هـ الموافق 2020/09/07 م واس
بيروت 19 محرم 1442 هـ الموافق 7 سبتمبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على ارتفاع بنسبة بلغت 0.74%، أي ما يعادل 5 نقاط ، ليغلق عند مستوى 605.42 نقاط.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 79 ألفاً و50 سهماً، بقيمة 276 ألفاً و142 دولاراً، نُفّذت من خلال 28 صفقة.
كما ارتفعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و285 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و239 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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16:25ت م
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