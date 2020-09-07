عرعر 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسنفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية وبلدياتها التابعة لها خلال شهر ذي الحجة للعام 1441 هـ , العديد من الخدمات البلدية التي تهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة , وشملت تنفيذ العديد من الجولات الرقابية الصحية .وبلغ عدد الجولات الرقابية على مستوى المنطقة نحو 3000 جولة رقابية نتج عنها مصادرة 700 كجم من المواد الغذائية المخالفة بالإضافة إلى مشاركة الجهات المعنية مثل (التجارة وهيئة الغذاء والدواء والداخلية) لنحو 29 جولة رقابية مشتركة تهدف لضبط الأسعار ومكافحة الأنشطة التجارية المخالفةوأشارت أمانة الحدود الشمالية إلى انها قامت خلال شهر ذي الحجة لهام 1441هـ على تعقيم وتطهير أكثر من 3500 موقع باستخدام أكثر من مليون لتر من المعقمات وتعقيم وتطهير نحو نصف مليون حاوية نظافة بطاقة بشرية وآلية بلغت 230 كادر إصحاح بيئي و 102 معدة وآلية ، كما تم إزالة أنقاض ومخلفات بناء بمساحة 28110 أمتار مكعبة وإزالة ما يقرب من 20 طنا من النفايات مستخدمة أكثر من 1054 عامل نظافة و 263 معدة وآلية نظافة .// انتهى //16:31ت م0163