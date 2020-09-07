عمّان 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المسجد الأقصى، التي كان آخرها قيام الشرطة الإسرائيلية بتركيب سماعات فوق الجدارين الشمالي والغربي للمسجد، وقيام الشرطة الإسرائيلية باعتقال عدد من موظفي إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى.وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى تصرفات عبثية غير مسؤولة ومرفوضة ومدانة، وتمثل استفزازاً لمشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لالتزامات إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وفقاً للقانون الدولي وانتهاكاً للوضع القائم القانوني والتاريخي.وحذر السفير الفايز في بيان من مغبة استمرار هذه الانتهاكات، وطالب بوقفها وباحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني، مشدداً على أن المسجد الأقصى هو مسجد خالص للمسلمين بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية هي السلطة الحصرية المسؤولة عنه وعن الإشراف على شؤونه كافة .وطالب السفير الفايز المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤولياته والتحرك للضغط على إسرائيل لوقف الانتهاكات المخالفة للوضع القائم والقانون الدولي، مبيناً أن وزارة الخارجية الأردنية وجهت اليوم مذكرة احتجاج رسمية عبر القنوات الدبلوماسية، طالبت فيها إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها وباحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية.// انتهى //16:31ت م0164