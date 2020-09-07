عمّان 19 محرم 1442 هـ الموافق 07 سبتمبر 2020 م واسأدان الاتحاد البرلماني العربي اليوم العمل الإرهابي الذي استهدف رجُلي أمن في مدينة سوسة التونسية نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر.وأعرب رئيس الاتحاد المهندس عاطف الطراونة عن تضامن الاتحاد البرلماني العربي الكامل مع تونس، مشيداً في الوقت نفسه بجهود قوى الأمن التونسي في التصدي لأي عمل من شأنه الإخلال بالاستقرار المجتمعي والسيادي لتونس.ودعا الاتحاد في بيان الدول العربية إلى توحيد جهودها وتكثيف العمل المشترك من أجل القضاء على آفة الإرهاب تمويلاً وتسليحاً، عادّاً أن المسّ بأمن أي دولة عربية هو مسّ بالأمن القومي العربي برمّته.وطالب باسم الاتحاد البرلماني العربي العالم أجمع بالوقوف في وجه الإرهاب، ومساعدة الدول التي تتعرض لأعمال إرهابية، لأن الاستمرار في أعمال كهذه من شأنه أن يُهدّد الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //16:36ت م0166