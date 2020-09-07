الرباط 19 محرم 1442 هـ موافق 07 شتنبر 2020 مبحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك اليوم بالرباط مع سفيرة جمهورية غامبيا لدى المملكة المغربية سافي لوي سيزاي تطوير التعاون في مجالات التربية والعلوم والثقافة.وأستعرض الدكتور المالك خلال اللقاء التطورات التي شهدتها - الإيسيسكو - خلال العام المنصرم، وأبرز محاور رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة، ومنها التواصل مع الدول الأعضاء للتعرف على احتياجاتها وأولوياتها فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، وتصميم برامج ونشاطات تنفذها بالتعاون مع الجهات المختصة في تلك الدول لتلبية هذه الاحتياجات، مؤكدا أن الدول الأفريقية الأعضاء تحظى بالأولوية.وتطرق إلى ما قامت به المنظمة خلال جائحة كورونا من مبادرات، وخاصة منها دعم إنتاج المحتويات التعليمية الرقمية للحفاظ على استمرارية العملية التعليمية عن بُعد.من جانبها، ثمّنت سفيرة غامبيا بالرباط ما قامت به -الإيسيسكو- من أعمال متميزة وما قدمته من مساعدات للدول خلال أزمة كورونا، مؤكدة حرص بلادها على تطوير التعاون مع المنظمة في مجالات عملها، وخاصة في المجال التربوي ومجال حوار الأديان، الذي توليه حكومة بلادها اهتماما كبيرا في إطار تعزيز التماسك الاجتماعي، مشيدة بمبادرات الإيسيسكو في هذا المجال.// انتهى //16:39ت م0167